17 Мая 2024 ПЯТНИЦА
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В Саратове стартовал региональный этап «Зарница 2.0»
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В Саратове стартовал региональный этап «Зарница 2.0»

Новости
В Саратове стартовал региональный этап «Зарница 2.0»

На площадке детского лагеря «Берёзка» собрались 220 участников из всех районов Саратовской области.

Ключевым событием церемонии открытия стал торжественный парад команд перед гостями и зрителями. Участники продемонстрировали свои навыки строевой подготовки и представили свои муниципальные образования.

В Саратове стартовал региональный этап «Зарница 2.0»

Парад принимал директор регионального центра допризывной подготовки по Саратовской области Алексей Константинович Гаранин.

Новый формат «Зарницы» по инициативе и при поддержке Движения Первых стал более технологичным и массовым. В этом году - рекордное количество участников – 22 тысячи. Эта серьезная работа объединила всех – органы власти, силовые структуры, ветеранские и военно-патриотические организации.

После церемонии торжественного открытия команды прослушали инструктаж по технике безопасности и отправились на свои конкурсные испытания.