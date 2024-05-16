Театр кукол представил «Ромео и Джульетту»

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14 мая в Саратовском театре кукол «Теремок» состоялась премьера мистической симфонии «Ромео и Джульетта».Первостепенная задача, которую поставил себе режиссер, – вдохнуть жизнь в текст Шекспира, не придумать что-то новое, а рассказать ту самую оригинальную историю двух влюбленных.«Наша задача – оживить в инсценировке шекспировский текст, чтобы он прозвучал как нечто живое. Мы шагнем к первозданности текста, и пусть его останется мало, но зато мы постараемся с ним поработать», – поделился Денис Казачук.Все визуальные образы, созданные Ириной Титовец, будь то нити, пронизывающие сцену, гранаты, свисающие над балконом Джульетты, маски участников оркестра и Ромео и Джульетты, навеяны шекспировским текстом. Так сценография постановки подсвечивает основные символы, заложенные в трагедии.Постановка спектакля «Ромео и Джульетта» в Саратовском театре кукол реализована благодаря поддержке федерального «Культура малой Родины».