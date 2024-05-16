В Саратове стартует региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

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В 2024 году 80 участников по 15 компетенциям планируют принять участие в VIII региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».Ребята из 7 школ региона и студенты 24 колледжей и техникумов проявят себя в различных компетенциях. Впервые компетенция «Обувной сервис» пройдет на площадке «СКИПО для инвалидов», а компетенция «Рисование картин пластилином» на площадке Центра образования «Родник знаний». Специалисты примут участие в компетенции в рамках фестиваля возможностей «Изготовление вязаного изделия».Для участников предусмотрена деловая и образовательная программы - мастер-классы, ярмарка вакансий и круглые столы.Открытие состоится 16 мая в 10:00 в Саратовском колледже водного транспорта, строительства и сервиса (Ново-Астраханское шоссе, 79).