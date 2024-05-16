Легкоатлеты из школы «РиФ» завоевали 3 медали первенства России в Чебоксарах

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С 10 по 15 мая в столице Чувашской Республики - городе Чебоксары проходили соревнования первенства России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.На республиканском стадионе «Олимпийский» между собой состязались 120 спортсменов из 31 региона страны.Саратовскую область на турнире успешно представили воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Сергей Полянин (филиал «РиФ» в городе Ртищево) и Степан Осипов (саратовское отделение школы «РиФ»).По итогам соревнований Сергей Полянин завоевал серебряную медаль в метании копья, а Степан Осипов 2 бронзовые медали в прыжках в длину и беге на дистанции 100 метров.Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Таисия Борисова и тренер-преподаватель Светлана Компанцева.