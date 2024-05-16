Обновлению парка Победы быть!

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Председателя Общественной палаты области, директора Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» Бориса Шинчука порадовало выделение средств на реконструкцию парка Победы в Саратове.«Сегодня депутаты областной думы поддержали поправки в региональный бюджет. Среди важных социальных инициатив Губернатора Романа Бусаргина – выделение финансирования на благоустройство парка Победы в Саратове.Обновление парка Победы – большое и долгожданное событие. Если музейная часть парка составляет 20 гектаров, то в целом он занимает 120 гектаров. В центре города находится такая большая лесопарковая зона. Это уникальное место. И вся эта территория должна соответствовать ожиданиям жителей, быть комфортной и благоустроенной.Рад, что депутаты поддержали столь необходимую инициативу Губернатора области Романа Бусаргина.Это особенно важно в преддверии 80-летия Победы и 50-летнего юбилея самого парка, который по праву является излюбленным местом отдыха саратовцев и гостей нашего региона, визитной карточкой областного центра», - написал в своем телеграм-канале Борис Шинчук.