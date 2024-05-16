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Депутаты приняли поправки в областной бюджет

Новости
Депутаты приняли поправки в областной бюджет


Министр финансов области Ирина Бегинина представила на заседании областной Думы проект поправок в закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, которые ранее одобрил профильный комитет.

Расходы возрастут суммарно на 2,5 млрд рублей. Изменения затронут социально значимые сферы развития региона.

За счёт привлечённых благодаря поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина источников дополнительно предусмотрено 322,8 млн рублей.

«В регионе по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина реализуется депутатская программа «Ремонт дворов». Дополнительно им привлечены 236,8 млн рублей плюсом к ранее выделенным, на приведение в порядок и ремонт дворовых территорий в восьми муниципальных районах области», - рассказала Ирина Бегинина.

Кроме того, при поддержке Вячеслава Володина 86 млн рублей направят на строительство пришкольного бассейна в Озинках.

На здравоохранение предлагается направить 371,6 млн рублей. С начала года ассигнования профильному министерству увеличены уже на 1 млрд рублей. На льготное лекарственное обеспечение граждан с учетом федеральных средств выделяется дополнительно 201,6 млн рублей. На ремонт и укрепление материально-технической базы медучреждений заложено 40,1 млн рублей.

По решению губернатора области Романа Бусаргина медработникам, водителям скорой помощи, работникам выездной патронажной паллиативной помощи детям, водителям школьных автобусов, а также сотрудникам противопожарной службы запланированы дополнительные специальные выплаты, ежемесячные доплаты и повышение зарплаты соответственно в общем объеме 119,4 млн рублей.

Областной дорожный фонд за счет неиспользованных остатков прошлого года возрастет на 552,5 млн рублей.