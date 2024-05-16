16 Мая 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:50 | 16 мая
Стартовал документальный проект, посвящённый культурным традициям и быту народов России
11:00 | 16 мая
Театр кукол представил «Ромео и Джульетту»
10:00 | 16 мая
В Саратове стартует региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей»
09:00 | 16 мая
Легкоатлеты из школы «РиФ» завоевали 3 медали первенства России в Чебоксарах
18:00 | 15 мая
Депутаты приняли поправки в областной бюджет
17:00 | 15 мая
Саратовцев приглашают к участию в премии «Экологи России 2024»
16:30 | 15 мая
Детские лагеря проверят на соответствие санитарным нормам
15:14 | 15 мая
Обновлению парка Победы быть!
15:00 | 15 мая
Перевозки контейнеров со станций ПривЖД выросли на 1,5% в январе-апреле
14:00 | 15 мая
В Саратовской области начнут серийное производство новых фильтров для отечественных авто
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцев приглашают к участию в премии «Экологи России 2024»

Новости
Саратовцев приглашают к участию в премии «Экологи России 2024»

Открыта регистрация на Национальную премию «Экологи России 2024».

Организаторы приглашают к участию специалистов в сфере защиты окружающей среды.

По итогам премии планируется сформировать рейтинг специалистов по охране окружающей среды России. Лучшие из них получат признание среди экологического сообщества и денежный приз.

Лучшему экологу России вручат 200 000 рублей. Приз за второе место составит 150 000 рублей. Эколог, занявший 3 место, получит 100 000 рублей. По 50 000 рублей получат победители в специальных номинациях.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://premia.1ecolog.ru/, изучить ключевые вопросы, пройти тестирование и сделать задания наставников. Сумма баллов и время ответов на вопросы определяет место в рейтинге. Участие в проекте бесплатное.