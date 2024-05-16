Саратовцев приглашают к участию в премии «Экологи России 2024»

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Открыта регистрация на Национальную премию «Экологи России 2024».Организаторы приглашают к участию специалистов в сфере защиты окружающей среды.По итогам премии планируется сформировать рейтинг специалистов по охране окружающей среды России. Лучшие из них получат признание среди экологического сообщества и денежный приз.Лучшему экологу России вручат 200 000 рублей. Приз за второе место составит 150 000 рублей. Эколог, занявший 3 место, получит 100 000 рублей. По 50 000 рублей получат победители в специальных номинациях.Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://premia.1ecolog.ru/, изучить ключевые вопросы, пройти тестирование и сделать задания наставников. Сумма баллов и время ответов на вопросы определяет место в рейтинге. Участие в проекте бесплатное.