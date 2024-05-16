Детские лагеря проверят на соответствие санитарным нормам

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В лицее № 62 состоялось совещание с руководителями детских летних лагерей по подготовке к летней оздоровительной кампании 2024 годаВ ходе мероприятия внимание было обращено на необходимость получения учреждениями санитарно-эпидемиологического заключения к началу летнего периода. На данный момент подавляющее большинство детских лагерей уже сделало это. Процесс идет в плановом порядке, поэтому остальные учреждения завершат процедуру в ближайшее время. Вопрос взят на особый контроль.Отмечена важность учета эпидемиологической обстановки в регионе и подготовки к ней: все сотрудники детских лагерей обязаны сделать необходимые прививки, должен соблюдаться строгий контроль за мытьем детьми рук, а также обеспечением питьевой водой, отвечающей установленным стандартам.В каждом детском лагере будут проведены профилактические визиты, в ходе которых учреждения проверят на соответствие санитарным нормам. Вместе с тем, сотрудники полиции помогут проработать меры безопасности с целью избежания ДТП.