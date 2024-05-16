Перевозки контейнеров со станций ПривЖД выросли на 1,5% в январе-апреле
В январе-апреле 2024 года со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 71,5 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тот же период во внутреннем сообщении отправлено 16,4 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) (+15,1%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 60,5 тыс. ДФЭ (перевезено 718,1 тыс. тонн грузов, +0,4%), в том числе:
- химикатов и соды – 15,4 тыс. ДФЭ (-3,9% к уровню января-апреля 2023 года);
- автомобилей и комплектующих – 13,8 тыс. ДФЭ (рост в 1,8 раза);
- промышленных товаров народного потребления – 8,2 тыс. ДФЭ (-27,4%);
- метизов – 7,3 тыс. ДФЭ (-36,1%);
- машин, станков и двигателей – 5,7 тыс. ДФЭ (+19,2%);
- продовольственных товаров – 2,3 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза);
- черных металлов – 1,7 тыс. ДФЭ (-16,3%);
- сельскохозяйственных машин – 1,4 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 60,5 тыс. ДФЭ (перевезено 718,1 тыс. тонн грузов, +0,4%), в том числе:
- химикатов и соды – 15,4 тыс. ДФЭ (-3,9% к уровню января-апреля 2023 года);
- автомобилей и комплектующих – 13,8 тыс. ДФЭ (рост в 1,8 раза);
- промышленных товаров народного потребления – 8,2 тыс. ДФЭ (-27,4%);
- метизов – 7,3 тыс. ДФЭ (-36,1%);
- машин, станков и двигателей – 5,7 тыс. ДФЭ (+19,2%);
- продовольственных товаров – 2,3 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза);
- черных металлов – 1,7 тыс. ДФЭ (-16,3%);
- сельскохозяйственных машин – 1,4 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза).