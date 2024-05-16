Перевозки контейнеров со станций ПривЖД выросли на 1,5% в январе-апреле

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Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 60,5 тыс. ДФЭ (перевезено 718,1 тыс. тонн грузов, +0,4%), в том числе:- химикатов и соды – 15,4 тыс. ДФЭ (-3,9% к уровню января-апреля 2023 года);- автомобилей и комплектующих – 13,8 тыс. ДФЭ (рост в 1,8 раза);- промышленных товаров народного потребления – 8,2 тыс. ДФЭ (-27,4%);- метизов – 7,3 тыс. ДФЭ (-36,1%);- машин, станков и двигателей – 5,7 тыс. ДФЭ (+19,2%);- продовольственных товаров – 2,3 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза);- черных металлов – 1,7 тыс. ДФЭ (-16,3%);- сельскохозяйственных машин – 1,4 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза).