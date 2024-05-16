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В Саратовской области начнут серийное производство новых фильтров для отечественных авто

Новости
В Саратовской области начнут серийное производство новых фильтров для отечественных авто

В Энгельсе Саратовской области АО «Завод «Невский фильтр ЭЗФ» осваивает новую продукцию для нужд железной дороги, а также готовится к старту серийного производства фильтров для отечественных автомобилей.

Ведется разработка новых, ранее не выпускаемых предприятием фильтроэлементов и фильтров, которые планируется поставлять «РЖД». Такие комплектующие в настоящее время являются дефицитными, они используются в самых распространённых на сегодняшний день тепловозах серий 2Т и 3Т по всей России, поэтому потребность в них весьма высока.

В разработку энгельсского завода входят элементы, фильтрующие очистку масла и топлива, а также воздухоочистители для дизельных двигателей локомотивов. «Мы завершили этап разработки конструкторской документации. Проводится подбор материалов с необходимыми характеристиками, а также подготовка к испытаниям опытных образцов», - сообщили в компании.

Также завод продолжает работу по запуску в серийное производство новой линейки воздушных фильтров серии NF5001. Данный фильтроэлемент применяется на легковых автомобилях отечественного производства.Старт серийного производства планируется уже этим летом, предполагаемый объем – 10 тыс. штук изделий ежемесячно.