В Саратовской области начнут серийное производство новых фильтров для отечественных авто

просмотров: 177

В Энгельсе Саратовской области АО «Завод «Невский фильтр ЭЗФ» осваивает новую продукцию для нужд железной дороги, а также готовится к старту серийного производства фильтров для отечественных автомобилей.Ведется разработка новых, ранее не выпускаемых предприятием фильтроэлементов и фильтров, которые планируется поставлять «РЖД». Такие комплектующие в настоящее время являются дефицитными, они используются в самых распространённых на сегодняшний день тепловозах серий 2Т и 3Т по всей России, поэтому потребность в них весьма высока.В разработку энгельсского завода входят элементы, фильтрующие очистку масла и топлива, а также воздухоочистители для дизельных двигателей локомотивов. «Мы завершили этап разработки конструкторской документации. Проводится подбор материалов с необходимыми характеристиками, а также подготовка к испытаниям опытных образцов», - сообщили в компании.Также завод продолжает работу по запуску в серийное производство новой линейки воздушных фильтров серии NF5001. Данный фильтроэлемент применяется на легковых автомобилях отечественного производства.Старт серийного производства планируется уже этим летом, предполагаемый объем – 10 тыс. штук изделий ежемесячно.