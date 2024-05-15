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Команда СГЮА – в топ-6 на Суперфинале Турнира ПФО по баскетболу 3x3 среди вузов

Новости / Спорт
Команда СГЮА – в топ-6 на Суперфинале Турнира ПФО по баскетболу 3x3 среди вузов

10-11 мая 2024 года в Перми в спортивном комплексе им.В.П.Сухарева состоялся Суперфинал Первого Турнира Приволжского федерального округа 3х3 среди команд юношей и девушек образовательных организаций высшего образования (вузов).

В отборочных соревнованиях приняли участие более 3 тысяч студентов вузов из всех 14 регионов Приволжья. Турнир организован в три этапа: внутри учебного заведения, региональный и окружной. По итогам отборочных испытаний 28 лучших команд юношей и девушек (112 человек) приехали в Пермь, чтобы выявить сильнейших в Приволжском федеральном округе по баскетболу 3х3.

Саратовскую область представляла команда юношей из Саратовской государственной юридической академии (Артем Сошников, Глеб Кузнецов, Владимир Шибитов, Артем Хохлов и тренер Вячеслав Трошин). Ребятам удалось пробиться в четвертьфинал, где в упорной борьбе они уступили будущему чемпиону – Пермскому краю - и заняли 6 место.

Поздравляем наших парней с успешным выступлением на Суперфинале Турнира ПФО по баскетболу 3x3 среди вузов! Желаем ярких побед в следующем сезоне!

Команда девушек из Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (Кира Тумосьян, Дарья Винокурова, Алина Гуркина, Екатерина Снегирева  и тренер Владимир Частов) также оказала активное сопротивление соперницам, но выйти в плей-офф девушкам не удалось.

Турнир направлен на популяризацию баскетбола 3х3 и здорового образа жизни среди молодежи и проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

По предложению заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева в текущем году окружной Суперфинал был посвящен памяти легенды советского, российского баскетбола и родоначальника студенческого баскетбола Сергея Александровича Белова.

По итогам двух дней соревнований лучшими среди девушек стали студентки из Самарской области, 2 место – у девушек из Республики Башкортостан, а бронза досталась баскетболисткам из Республики Татарстан.
У юношей победителями стала команда Пермского края, 2 место – у представителей Самарской области, 3 место – у студентов из Республики Марий Эл.