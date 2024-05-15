Михаил Орлов в прямом эфире рассказал о новых правилах целевого обучения

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С 1 мая вступили в силу изменения в алгоритм целевого обучения. Обо всех изменениях и особенностях в прямом эфире рассказали заместитель Председателя Правительства-министр образования области Михаил Орлов и проректор по учебной работе СГУ им. Н.Г. Чернышевского Игорь Малинский.Министр образования отметил, что теперь все вакансии потенциальных заказчиков можно найти на информационном портале «Работа России», заявку на целевое обучение можно подать там же, используя учетную запись «Госуслуги».«Предложения заказчиков размещаются на платформе до 10 июня. В каждом из них работодателем указываются требования к направлению обучения целевика, а также конкретное образовательное учреждение, где необходимо пройти обучение. Заявку можно подать в электронном виде и в бумажном вместе с подачей документов в вуз, начиная с даты начала приемной кампании 20 июня», — рассказал Михаил Орлов.С 1 сентября текущего года по инициативе главы региона Романа Бусаргина введены новые меры поддержки педагогов - целевиков, которым нет аналога в Приволжском федеральном округе. Для студентов вузов и колледжей 6 актуальных направлений (учителя математики, физики, химии и биологии, русского языка и литературы, иностранных языков, информатики и ИКТ), которые заключили целевой договор и учатся на 4 и 5, теперь предусмотрены дополнительные стипендии в размере 10 и 7 тысяч рублей соответственно.Михаил Орлов также рассказал, что в Саратовской области есть возможность стать педагогом на коммерческой основе, при этом обучение будет оплачиваться из регионального бюджета.Проректор по учебной работе СГУ Игорь Малинский отметил, что такой мерой поддержки могут воспользоваться студенты, уже обучающиеся в вузе:«Студенты, которые сейчас уже обучаются, могут воспользоваться такой важной мерой поддержки, заключив целевой договор со школой, таким образом студент будет обучаться бесплатно с нового семестра. В эту приемную кампанию мы ждем 231 педагога- целевика в нашем вузе, готовых получить достойную профессию и продолжить работу в своем регионе».«Если абитуриент принял решение стать педагогом, первый, к кому нужно обратиться, - это руководитель школы, уверен, он заинтересован, чтобы именно его выпускник пришел после обучения работать в родную школу. Со стороны региона мы однозначно поддержим такое решение выпускника», —подытожил Михаил Орлов.