Майские заморозки: повреждено 1,3% от общей посевной площади

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Напомним, первая волна заморозков была 4 - 5 мая, когда температура воздуха в ночные часы опускалась до -10 градусов, вторая волна заморозков прошла по региону 9 - 10 мая: температура воздуха в ночные часы опускалась до -4 градусов.Весенние заморозки привели к повреждению сельскохозяйственных культур преимущественно в западных районах области: Аркадакском, Балашовском, Романовском. Самойловском и Турковском, а также Калининском, Петровском, Красноармейском, Лысогорском и Гагаринском правобережных районах. На левом берегу майские заморозки повредили посевы в Ровенском и Советском муниципальных районах.Всего, согласно оперативным данным, поступившим из муниципальных районов области, повреждены (что не означает полную гибель) посевы на площади 52 070 га. Это составляет 1,3% от общей посевной площади.Для снижения стресса, полученного в результате аномально низких температур, до муниципальных районов и сельхозтоваропроизводителей области доведены рекомендации по обработке культур, которые также размещены на сайте регионального минсельхоза. Кроме того, специалистами минсельхоза подготовлена и направлена в районы области памятка по обследованию, актированию пострадавших посевов.В настоящее время комиссиями, в состав которых вошли специалисты районных управлений и отделов сельского хозяйства, ученые-аграрии и представители страховых компаний, проводится комплексное обследование всех пострадавших посевов на предмет определения степени повреждения и возможной гибели, по результатам которого можно будет выработать конкретные меры по тактике проведения дальнейших полевых работ.В случае, если окончательные результаты обследования и размер ущерба будут соответствовать необходимым критериям, будет рассмотрен вопрос о введении режима ЧС, и аграриям будут возмещены прямые понесенные затраты по застрахованным посевам.