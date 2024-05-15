Энгельсский первоклассник награжден за поддержку бойцов СВО

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За активную гражданскую позицию, реализацию социально значимых инициатив первоклассник гимназии №8 г. Энгельс Алексей Кулаков награжден Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце» как участник Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» под эгидой полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.Награду Алексей получил за поддержку бойцов, находящихся в зоне СВО. Он регулярно пишет письма и отправляет посылки, из фанерных заготовок сам создаёт обереги, выжигая позывные бойцов и короткую, но ёмкую фразу «Za нас». Для воинов добрые пожелания и искренность ребёнка стали невероятно ценной поддержкой, ведь на фронте очень важны положительные эмоции и понимание, что подрастающее поколение способно оценить подвиг наших солдат. Бойцы бережно хранят письма первоклассника. Его поддержка поднимает их боевой дух. В гости к Лёше неоднократно приезжали бойцы, в чьи руки попадали письма, написанные ребёнком. В короткие встречи солдаты благодарят за поддержку и по-мужски крепко жмут руку юному патриоту.Благодаря рассказам Алексея ученики гимназии активно включились в организацию волонтёрской поддержки: теперь все вместе пишут письма и собирают посылки. Ученики 1 «А» класса создали свой волонтёрский отряд и помогают тем, кто в этом нуждается. Благодаря поддержке классного руководителя и учеников гимназия №8 писем и посылок, адресованных воинам, становится всё больше и больше.