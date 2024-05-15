15 Мая 2024 СРЕДА
Новости
13:00 | 15 мая
Команда СГЮА – в топ-6 на Суперфинале Турнира ПФО по баскетболу 3x3 среди вузов
12:00 | 15 мая
Михаил Орлов в прямом эфире рассказал о новых правилах целевого обучения
11:10 | 15 мая
Майские заморозки: повреждено 1,3% от общей посевной площади
10:30 | 15 мая
Саратовский спортсмен победил на Первенстве России
09:32 | 15 мая
Энгельсский первоклассник награжден за поддержку бойцов СВО
15:00 | 14 мая
В Питерском центре соцобслуживания продолжает свою работу пункт проката технических средств реабилитации
14:00 | 14 мая
Нацпроект «Демография»: адаптивная физкультура – ключ к здоровью и долголетию
13:00 | 14 мая
Юные гандболисты из Белгорода вернулись домой
12:00 | 14 мая
Авторы из 30 зарубежных стран прислали свои фильмы на «Киновертикаль 2024»
11:00 | 14 мая
Поволжский колледж технологий и менеджмента стал победителем всероссийского конкурса лучших практик в сфере образования
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Энгельсский первоклассник награжден за поддержку бойцов СВО

Новости / Главная новость
Алексей регулярно пишет письма и отправляет посылки бойцам.
Энгельсский первоклассник награжден за поддержку бойцов СВО

За активную гражданскую позицию, реализацию социально значимых инициатив первоклассник гимназии №8 г. Энгельс Алексей Кулаков награжден Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце» как участник Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» под эгидой полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Награду Алексей получил за поддержку бойцов, находящихся в зоне СВО. Он регулярно пишет письма и отправляет посылки, из фанерных заготовок сам создаёт обереги, выжигая позывные бойцов и короткую, но ёмкую фразу «Za нас». Для воинов добрые пожелания и искренность ребёнка стали невероятно ценной поддержкой, ведь на фронте очень важны положительные эмоции и понимание, что подрастающее поколение способно оценить подвиг наших солдат. Бойцы бережно хранят письма первоклассника. Его поддержка поднимает их боевой дух. В гости к Лёше неоднократно приезжали бойцы, в чьи руки попадали письма, написанные ребёнком. В короткие встречи солдаты благодарят за поддержку и по-мужски крепко жмут руку юному патриоту.

Благодаря рассказам Алексея ученики гимназии активно включились в организацию волонтёрской поддержки: теперь все вместе пишут письма и собирают посылки. Ученики 1 «А» класса создали свой волонтёрский отряд и помогают тем, кто в этом нуждается. Благодаря поддержке классного руководителя и учеников гимназия №8 писем и посылок, адресованных воинам, становится всё больше и больше.