Нацпроект «Демография»: адаптивная физкультура – ключ к здоровью и долголетию

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Активные пенсионеры Саратовской области с большим удовольствием занимаются по социальным технологиям, реализуемым в центрах социального обслуживания населения благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».Так, получатели услуг центра соцобслуживания Красноармейского района в любую погоду на свежем воздухе занимаются скандинавской ходьбой, гимнастикой и смехойогой. Все необходимое оборудование предоставляет пункт проката «Активное долголетие».«Адаптивная физкультура – это, прежде всего, забота о себе и своем здоровье. Здорово, что сейчас у каждого из нас есть возможность заниматься любимым видом спорта. В этом нам помогает национальный проект «Демография»», - поделилась инструктор Любовь Онищук.