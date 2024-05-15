15 Мая 2024 СРЕДА
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Михаил Орлов в прямом эфире рассказал о новых правилах целевого обучения
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10:30 | 15 мая
Саратовский спортсмен победил на Первенстве России
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Энгельсский первоклассник награжден за поддержку бойцов СВО
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В Питерском центре соцобслуживания продолжает свою работу пункт проката технических средств реабилитации
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Нацпроект «Демография»: адаптивная физкультура – ключ к здоровью и долголетию
13:00 | 14 мая
Юные гандболисты из Белгорода вернулись домой
12:00 | 14 мая
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11:00 | 14 мая
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Нацпроект «Демография»: адаптивная физкультура – ключ к здоровью и долголетию

Новости
Нацпроект «Демография»: адаптивная физкультура – ключ к здоровью и долголетию

Активные пенсионеры Саратовской области с большим удовольствием занимаются по социальным технологиям, реализуемым в центрах социального обслуживания населения благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».

Так, получатели услуг центра соцобслуживания Красноармейского района в любую погоду на свежем воздухе занимаются скандинавской ходьбой, гимнастикой и смехойогой. Все необходимое оборудование предоставляет пункт проката «Активное долголетие».

«Адаптивная физкультура – это, прежде всего, забота о себе и своем здоровье. Здорово, что сейчас у каждого из нас есть возможность заниматься любимым видом спорта. В этом нам помогает национальный проект «Демография»», - поделилась инструктор Любовь Онищук.