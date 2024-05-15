В Питерском центре соцобслуживания продолжает свою работу пункт проката технических средств реабилитации

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В 34 комплексных центрах социального обслуживания населения области в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта Президента Владимира Путина «Демография» работают пункты проката технических средств реабилитации.Современное реабилитационное оборудование, которое можно взять во временное пользование, позволяет маломобильным гражданам оставаться активными и способными к самообслуживанию. Специалисты подробно рассказывают о правильной эксплуатации и соблюдении техники безопасности при использовании средств реабилитации.В комплексном центре социального обслуживания населения Питерского района большой популярностью у жителей пользуются шагающие ходунки. Они помогают пожилым людям в период реабилитации вести активный образ жизни. За счет широкой опорной базы, прочной и устойчивой конструкции, ходунки позволяют сохранять равновесие, улучшают координацию движений и уменьшают нагрузку на ноги.«Использование ходунков показано физически ослабленным и пожилым людям, которые при ходьбе нуждаются в дополнительной опоре. Применяются ходунки также и в реабилитационном периоде после операции или травмы. Ходунки способствуют значительному снижению нагрузки на нижние конечности и улучшению координации движений», - отмечает специалист срочного отделения учреждения соцобслуживания Надежда Харькова.Пункт проката предлагает различное оборудование, которое облегчает жизнедеятельность человеку, имеющему ограничения. Обучение направлено на создание комфортной обстановки для больных и облегчение процесса ухода.