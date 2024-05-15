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Юные гандболисты из Белгорода вернулись домой

Новости
Юные гандболисты из Белгорода вернулись домой


В течение месяца воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» г. Белгород вместе со своими тренерами проходили учебно-тренировочные сборы на спортивных площадках Саратова, а также посещали разнообразные культурные и спортивные мероприятия.

На матчи чемпионата России по гандболу ребят пригласили игроки клуба «СГАУ-Саратов», что не только порадовало ребят, но и стало дополнительным стимулом для занятий гандболом.

«Не остались в стороне ветераны саратовского гандбола и родители саратовских гандболистов, что ещё раз подтверждает - мы одна большая гандбольная семья!» - отметили представители гандбольного клуба «СГАУ-Саратов».

Почувствовать энергию саратовского спорта ребята также смогли, став зрителями матчей волейбольного клуба «Протон-Саратов» и Суперфинала Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», который проходил в нашем городе в апреле.

Также белгородские ребята посетили цирк им. Братьев Никитиных, театр юного зрителя, прокатились по Волге на теплоходе, побывали в кинотеатре, в парке Покорителей космоса им. Юрия Гагарина и на экскурсиях в Саратовской государственной юридической академии и в парке Победы на Соколовой горе.

Белгородский тренер Виктор Коновалов поблагодарил за теплый прием на саратовской земле: «Большое спасибо за поддержку нашей команды! От души хочется поблагодарить всех - руководство министерства спорта Саратовской области, СК «Кристалл», гандбольного клуба «СГАУ-Саратов», тренерский состав детских команд, родителей, детей и всех причастных кто помогал сделать наше пребывание максимально комфортным. В вашем замечательном городе наши ребята провели не просто учебно-спортивные сборы, но был и увлекательный и интересный досуг. Ситуация, из-за которой мы оказались у вас в городе, скоро закончится - мы победим! Будем рады увидеть вас у нас в Белгороде!».