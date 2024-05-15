Авторы из 30 зарубежных стран прислали свои фильмы на «Киновертикаль 2024»

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Продолжают поступать заявки на XI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». Зарубежные авторы уже прислали в оргкомитет более 140 фильмов. Это начинающие режиссеры из 30 стран, их средний возраст - 20 лет.- Наибольшее количество работ получено из Ирана и Индии - 12 и 8 соответственно, - рассказала министр культуры Наталия Щелканова. - Свои короткометражки представили также участники из Казахстана, Турции, Марокко, Мексики, Египта, Шри-Ланки и других стран. Большинство присланных фильмов – игровые.Напомним, прием заявок продлится до 1 августа. Заявки от авторов из регионов РФ принимаются на почту videosarkvc@yandex.ru, а от ребят из зарубежных стран – на платформе FilmFreeway: https://filmfreeway.com/kinovertikal.Подробности о фестивале смотрите в Положении. (https://xn--80aaafdotcoemsnixfpni9q.xn--p1ai/invite/about/).