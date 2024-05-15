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Поволжский колледж технологий и менеджмента стал победителем всероссийского конкурса лучших практик в сфере образования

Новости
Поволжский колледж технологий и менеджмента стал победителем всероссийского конкурса лучших практик в сфере образования

В конце апреля в Москве состоялся VIII Всероссийский практический форум «Образование 2024». Форум собрал руководителей из различных регионов страны для конструктивных дискуссий на самые актуальные темы. Важным событием Форума 2024 стало награждение победителей Конкурса лучших практик в сфере образования «Эффективность и устойчивое развитие».

Поволжский колледж технологий и менеджмента стал Победителем всероссийского конкурса лучших практик в сфере образования в номинации «Лучшая практика социального партнерства». Колледж в лице заместителя директора Елены Баландиной представил практику «Создаем кадры вместе!» в рамках сотрудничества с «Балаковоатомэнергоремонт» филиала АО «Атомэнергоремонт», Балаковской АЭС филиала АО «Концерн Росэнергоатом», «ФосАгро Балаково», Металлургическим заводом Балаково. На торжественной церемонии награждения победителей Конкурса, проводимой на площадке проведения Всероссийского практического форума «Образование», победителям номинаций были вручены дипломы.

На финальном этапе Конкурса по приглашению Оргкомитета, отобравшего самые интересные и социально значимые практики, Елена Юрьевна продемонстрировала проект, направленный на подготовку для экономики региона востребованных специалистов, владеющих новыми типами оборудования и технологическими процессами, способных уже в период обучения или сразу после его окончания приступить к работе. Проект будет внесен во Всероссийский каталог проектов конкурса лучших практик «Образование».