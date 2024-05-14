В Балашове за неделю отремонтировали более 4000 кв м. дорожного полотна

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В настоящее время текущий ремонт дорог ведётся во всех районах области.Погода усложнила ремонтные работы, поскольку, дождь во многих районах, просто не позволил выйти дорожникам на объекты. Тем не менее, там, где это возможно, работы продолжились. Например, в Озинском районе на автоподъезде к р.п. Озинки от автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов-Ершов-Озинки-Граница Казахстана». В итоге за сутки специалисты выполнили ремонт на 427 кв м. Следом идут дорожники Питерского района (341 кв. м), они ремонтировали автодорогу к селу Алексашкино от трассы Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай. В Ровенском районе приводили в порядок автодорогу Ровное-Луговское. За сутки там удалось пройти 259 кв.м.За неделю с 7 по 13 мая на территории области выполнен ремонт региональных дорог более чем на 58000 кв.м.Продолжаются мероприятия по содержанию дорог и в муниципалитетах.Например, в Саратове отремонтировано свыше 2500 кв м., в Балаково – 3800, в Балашове – 4195.Напомним, губернатор Роман Бусаргин поручил охватить текущим ремонтом участки дорог везде, где это возможно.