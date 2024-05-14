14 Мая 2024 ВТОРНИК
Новости
10:20 | 14 мая
В Балашове за неделю отремонтировали более 4000 кв м. дорожного полотна
09:00 | 14 мая
На выставке «Россия» саратовская молодежь рассказывала о Гагарине и достижениях региона
22:52 | 13 мая
Фонд Юрия Лужкова и парк им. Юрия Лужкова подписали соглашение о сотрудничестве
17:42 | 13 мая
Все больше жителей региона предпочитают иметь собственный дом
17:00 | 13 мая
Юные жители Саратовской области могут выиграть сельскохозяйственную теплицу
16:00 | 13 мая
Саратовцев приглашают стать участниками российского ИТ-фестиваля RuCode 2024
15:00 | 13 мая
Дмитрий Богин - победитель первенства Европы по самбо
14:10 | 13 мая
В Саратове прошел бронепробег Победы
14:04 | 13 мая
Более 86 миллионов рублей льготных микрозаймов получили предприниматели региона в 2024 году
13:00 | 13 мая
«Это нужно всем нам»: участник Великой Отечественной войны поддержал благоустройство Парка Победы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Балашове за неделю отремонтировали более 4000 кв м. дорожного полотна

Новости
В Балашове за неделю отремонтировали более 4000 кв м. дорожного полотна


В настоящее время текущий ремонт дорог ведётся во всех районах области.

Погода усложнила ремонтные работы, поскольку, дождь во многих районах, просто не позволил выйти дорожникам на объекты. Тем не менее, там, где это возможно, работы продолжились. Например, в Озинском районе на автоподъезде к р.п. Озинки от автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов-Ершов-Озинки-Граница Казахстана». В итоге за сутки специалисты выполнили ремонт на 427 кв м. Следом идут дорожники Питерского района (341 кв. м), они ремонтировали автодорогу к селу Алексашкино от трассы Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай. В Ровенском районе приводили в порядок автодорогу Ровное-Луговское. За сутки там удалось пройти 259 кв.м.

За неделю с 7 по 13 мая на территории области выполнен ремонт региональных дорог более чем на 58000 кв.м.

Продолжаются мероприятия по содержанию дорог и в муниципалитетах.

Например, в Саратове отремонтировано свыше 2500 кв м., в Балаково – 3800, в Балашове – 4195.

Напомним, губернатор Роман Бусаргин поручил охватить текущим ремонтом участки дорог везде, где это возможно.