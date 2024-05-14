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На выставке «Россия» саратовская молодежь рассказывала о Гагарине и достижениях региона

Новости
На выставке «Россия» саратовская молодежь рассказывала о Гагарине и достижениях региона


На стенде Саратовской области на ВДНХ в День национальных приоритетов «Молодёжь и дети» провели викторину о первом космонавте и рассказали о туристических жемчужинах региона

На выставке «Россия» в День национальных приоритетов прошли различные профильные мероприятия, посвященные разработке нового национального проекта «Молодёжь и дети».

Активисты Движения Первых Саратовской области провели квиз «Звезда Гагарина». Педагоги вместе с Первыми провели для гостей стенда области мастер-класс по созданию традиционной куклы из ваты. Ребята и их наставники в игровом формате рассказали о регионе и его достижениях участникам выставки «Россия». На международной выставке-форуме «Россия» побывало уже более 2800 Первых Саратовской области.

На стенде Саратовской области специалист по работе с молодёжью «Молодёжь Плюс» провёл мастер-класс «Что интересного в регионах России и почему там интересно?» в рамках своего социального проекта «ТурОлимп».

Рассказал про уникальные достопримечательности нашего региона с помощью интерактивного сопровождения. Участники узнали о необычных местах Саратовской области, открыли для себя новые интересные локации для будущих путешествий.

Лекция завершилась викториной, победители которой получили уникальный мерч проекта.