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В 2023 году в Саратовской области в соответствии с соглашением с Минстроем России был полностью выполнен целевой показатель по вводу жилья на год. На территории региона ввели более 1,1 млн кв. метров жилья, что на 13% превысило показатели прошлого года.В прошлом году в регионе возвели более 480 тыс. кв. метров многоквартирных домов и свыше 670 тыс. кв. метров - в секторе индивидуального жилищного строительства.«В прошлом году мы отмечали очевидный рост показателей по вводу ИЖС, все больше жителей региона предпочитают иметь собственный дом. Так, в 2023 году введено более 4,8 тысяч индивидуальных жилых домов общей площадью 671234 м2, что составило 58,2% от общей площади введенного жилья. Отмечу, что 299 291 м2 из общей площади введенного ИЖС приходится на город Саратов. Если мы говорим о вводе МКД, напомню, что в соответствии с действующим законодательством строительство многоквартирных домов в области возможно только при наличии необходимой социальной инфраструктуры. При данном подходе упор делается на качество построенного жилья, а не на его количество», - отметил и.о. заместителя председателя Правительства, министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Соколов.