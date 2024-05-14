Юные жители Саратовской области могут выиграть сельскохозяйственную теплицу

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Российский союз сельской молодёжи дал старт конкурсу «Школьный агростартап».Команды учащихся школ в возрасте от 14 до 18 лет могут попробовать свои силы в бизнес-планировании по направлениям растениеводство, животноводство, сельский туризм, свободное направление.Конкурс пройдёт в четыре этапа, три из которых - в дистанционном формате.На первом этапе участникам предстоит оформить заявку на сайте молодёжьсела.рф в разделе проекта «Школьный агростартап» и описать свой бизнес-план.На втором этапе участникам будет доступен онлайн-курс по предпринимательству, реализуемый с привлечением профильных спикеров и организаций. Всем слушателям, успешно освоившим программу онлайн-курса, будет открыта возможность выгрузки именного электронного сертификата. На данном этапе команды формируют бизнес-планы для участия в региональном, третьем, этапе.На третьем этапе конкурса экспертный совет оценивает заявки по следующим показателям:− экономическая эффективность проекта, обоснованность бизнес-плана, уровень проработки;− привязка к местности, использование уникального потенциала территории (с учетом специализации и возможностей кооперации);− привлечение инвестиций, господдержки, разнообразие привлекаемых источников и ресурсов;− оригинальность и перспективность бизнес-идеи для сельских территорий.По итогам прохождения третьего этапа более 100 участников будут приглашены к участию в очном финале конкурса в ноябре 2024 года, где им нужно будет оригинально презентовать свой продукт, бизнес-план и логотип, а также пройти блиц-опрос от экспертов конкурса.Победители будут награждены дипломами и памятными призами от организаторов проекта. В том числе, учреждениям команд победителей будет подарены сельскохозяйственные теплицы и наборы необходимых для сельского бизнеса инструментов.Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 мая на сайте молодёжьсела.рф в разделе проекта «Школьный агростартап» .