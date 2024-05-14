Саратовцев приглашают стать участниками российского ИТ-фестиваля RuCode 2024

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RuCode - Всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию, объединяющий всех, кто интересуется программированием и искусственным интеллектом.Его участниками могут стать школьники, студенты и специалисты, желающие повысить свой уровень знаний, получить опыт участия в соревнованиях, а также начать карьеру в IT индустрии.Фестиваль RuCode 2024 проходит в городах России - с 7 апреля по 31 октября 2024 года.Зарегистрироваться для участия в Фестивале можно по ссылке: https://rucode.net/.Подробная информация о Фестивале размещена на официальных информационных ресурсах в сети «Интернет»:ВКонтакте: https://vk.com/rucodefestival,Телеграм: https://t.me/rucodefestival.