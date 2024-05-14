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Более 86 миллионов рублей льготных микрозаймов получили предприниматели региона в 2024 году

Новости
За 4 месяца текущего года региональный Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства предоставил малому и среднему бизнесу области 45 микрозаймов на общую сумму 86,8 млн рублей.




Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Всего Фонд предлагает 13 программ льготного кредитования для бизнеса, в том числе для самозанятых граждан.

Программа «Действующий» дает возможность малому бизнесу получить льготный займ в размере до 3 млн рублей по ставке 9% годовых на срок до 1 года и по ставке 12 % годовых на срок до 2 лет. В этом году по программе заключено 10 договоров микрозайма на сумму 38 млн рублей.

Стартапы также могут получить поддержку на специальных условиях: срок кредитования до 3 лет, до 1 млн рублей, по ставке 5% годовых. С начала года начинающие предприниматели получили 10 микрозаймов на сумму 8,1 млн рублей.

Самозанятым оказана финансовая поддержка на сумму 4,7 млн рублей. Для них в Фонде предусмотрена отдельная программа, в рамках которой доступен микрозайм в размере до 500 тыс. рублей по ставке 4% годовых на срок до 3 лет.

Льготная финансовая поддержка дает возможность предпринимателям реализовывать проекты на максимально выгодных условиях. Средства могут быть направлены на различные цели - приобретение сырья, оборудования, материалов, комплектующих, земельного участка, оплату земельных работ, недвижимости и др.

Фонд микрокредитования продолжает наращивать объемы оказанной поддержки. С начала своей деятельности предоставлен 2071 микрозайм на общую сумму более 2,6 млрд рублей.


Подробную информацию о программах Фонда, а также требованиях к заемщикам можно узнать на сайте https://www.fmco.ru/ и по телефону: (8452)75-64-12.