«Это нужно всем нам»: участник Великой Отечественной войны поддержал благоустройство Парка Победы

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В Саратове на благоустройство Парка Победы планируется выделить 35 млн рублей. Об этом рассказал 10 мая глава региона Роман Бусаргин. Это решение поддержал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник прорыва блокады Ленинграда, Курской битвы, операции «Багратион», битвы за Берлин Петр Дмитриевич Колчин.- В те годы на смертный бой встала вся страна - от детей, стариков, женщин до парней, которые, казалось бы, еще вчера играли в городки, а сегодня сражались наравне со взрослыми бойцами. Мы воевали, не щадя себя, за Родину, за наши семьи. И память о той страшной войне навсегда сохранилась в истории для следующих поколений. Она увековечена благодаря мемориалам и памятникам. Парк Победы - один из них. До сих пор встречаюсь со школьниками и рассказываю о годах войны. Все ребята знают про Парк Победы, про памятник «Журавли». Это память, которую надо беречь, сохранять для молодежи. Это серьезный вклад в будущее, которое невозможно без прошлого. Это нужно всем нам.И очень хотелось бы, чтобы музей под открытым небом пополнился современными трофейными образцами иностранного оружия. Низкий поклон от ветеранов всем, кто защищает Россию сегодня!