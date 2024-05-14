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«Это нужно всем нам»: участник Великой Отечественной войны поддержал благоустройство Парка Победы

Новости
«Это нужно всем нам»: участник Великой Отечественной войны поддержал благоустройство Парка Победы

В Саратове на благоустройство Парка Победы планируется выделить 35 млн рублей. Об этом рассказал 10 мая глава региона Роман Бусаргин. Это решение поддержал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник прорыва блокады Ленинграда, Курской битвы, операции «Багратион», битвы за Берлин Петр Дмитриевич Колчин.
- В те годы на смертный бой встала вся страна - от детей, стариков, женщин до парней, которые, казалось бы, еще вчера играли в городки, а сегодня сражались наравне со взрослыми бойцами. Мы воевали, не щадя себя, за Родину, за наши семьи. И память о той страшной войне навсегда сохранилась в истории для следующих поколений. Она увековечена благодаря мемориалам и памятникам. Парк Победы - один из них. До сих пор встречаюсь со школьниками и рассказываю о годах войны. Все ребята знают про Парк Победы, про памятник «Журавли». Это память, которую надо беречь, сохранять для молодежи. Это серьезный вклад в будущее, которое невозможно без прошлого. Это нужно всем нам.

И очень хотелось бы, чтобы музей под открытым небом пополнился современными трофейными образцами иностранного оружия. Низкий поклон от ветеранов всем, кто защищает Россию сегодня!