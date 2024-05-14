Жителям Саратовской области на Радоницу предоставлен выходной
На наступившей неделе жителей Саратовской области ожидает дополнительный выходной на Радоницу.
В этом году день особого поминовения усопших, являющийся нерабочим днем в соответствии с региональным законодательством, выпадает на вторник, 14 мая.
Понедельник, 13 мая, для всех жителей области будет рабочим днем, сокращенным на один час.
В этом году день особого поминовения усопших, являющийся нерабочим днем в соответствии с региональным законодательством, выпадает на вторник, 14 мая.
Понедельник, 13 мая, для всех жителей области будет рабочим днем, сокращенным на один час.