Жителям Саратовской области на Радоницу предоставлен выходной

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В этом году день особого поминовения усопших, являющийся нерабочим днем в соответствии с региональным законодательством, выпадает на вторник, 14 мая.Понедельник, 13 мая, для всех жителей области будет рабочим днем, сокращенным на один час.