Социальным предпринимателям помогут в поиске сотрудников

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Минэкономразвития России и hh.ru проводят акцию для социальных предпринимателей по бесплатному поиску сотрудников на платформе hh.ru.Мера поддержки предусмотрена до конца года для компаний, которые входят в официальный реестр социальных предприятий Минэкономразвития России.Получить доступ к услуге можно через региональные Центры «Мой бизнес».После обращения в Центр компания hh.ru предоставляет доступ к бесплатному размещению двух вакансий категории «Стандарт» на 30 дней.Подать заявку можно по ссылке: https://kurl.ru/CvvXs.Центры «Мой бизнес» работают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.