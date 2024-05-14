Социальным предпринимателям помогут в поиске сотрудников
Минэкономразвития России и hh.ru проводят акцию для социальных предпринимателей по бесплатному поиску сотрудников на платформе hh.ru.
Мера поддержки предусмотрена до конца года для компаний, которые входят в официальный реестр социальных предприятий Минэкономразвития России.
Получить доступ к услуге можно через региональные Центры «Мой бизнес».
После обращения в Центр компания hh.ru предоставляет доступ к бесплатному размещению двух вакансий категории «Стандарт» на 30 дней.
Подать заявку можно по ссылке: https://kurl.ru/CvvXs.
Центры «Мой бизнес» работают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Мера поддержки предусмотрена до конца года для компаний, которые входят в официальный реестр социальных предприятий Минэкономразвития России.
Получить доступ к услуге можно через региональные Центры «Мой бизнес».
После обращения в Центр компания hh.ru предоставляет доступ к бесплатному размещению двух вакансий категории «Стандарт» на 30 дней.
Подать заявку можно по ссылке: https://kurl.ru/CvvXs.
Центры «Мой бизнес» работают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.