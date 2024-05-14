Социальным предпринимателям помогут в поиске сотрудников

14 Мая 2024 ВТОРНИК
Новости
10:20 | 14 мая
В Балашове за неделю отремонтировали более 4000 кв м. дорожного полотна
09:00 | 14 мая
На выставке «Россия» саратовская молодежь рассказывала о Гагарине и достижениях региона
22:52 | 13 мая
Фонд Юрия Лужкова и парк им. Юрия Лужкова подписали соглашение о сотрудничестве
17:42 | 13 мая
Все больше жителей региона предпочитают иметь собственный дом
17:00 | 13 мая
Юные жители Саратовской области могут выиграть сельскохозяйственную теплицу
16:00 | 13 мая
Саратовцев приглашают стать участниками российского ИТ-фестиваля RuCode 2024
15:00 | 13 мая
Дмитрий Богин - победитель первенства Европы по самбо
14:10 | 13 мая
В Саратове прошел бронепробег Победы
14:04 | 13 мая
Более 86 миллионов рублей льготных микрозаймов получили предприниматели региона в 2024 году
13:00 | 13 мая
«Это нужно всем нам»: участник Великой Отечественной войны поддержал благоустройство Парка Победы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Социальным предпринимателям помогут в поиске сотрудников

Новости
Минэкономразвития России и hh.ru проводят акцию для социальных предпринимателей по бесплатному поиску сотрудников на платформе hh.ru.






Мера поддержки предусмотрена до конца года для компаний, которые входят в официальный реестр социальных предприятий Минэкономразвития России.

Получить доступ к услуге можно через региональные Центры «Мой бизнес».

После обращения в Центр компания hh.ru предоставляет доступ к бесплатному размещению двух вакансий категории «Стандарт» на 30 дней.

Подать заявку можно по ссылке: https://kurl.ru/CvvXs.

Центры «Мой бизнес» работают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.