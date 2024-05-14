Жители области стали больше интересоваться объектами культурного наследия

просмотров: 189

В минувшем году саратовцы стали чаще интересоваться, является ли то или иное здание объектом культурного наследия. В комитет культурного наследия за соответствующей справкой граждане обращались 206 раз. В 2022 году они направили только 160 заявлений. В том числе выросло количество запросов в электронном виде. Если в 2022 году 85 жителей использовали для этих целей Интернет, то в 2023 году поступило 110 электронных обращений.- Согласно нашей статистике, число запросов информации о принадлежности объекта недвижимого имущества к объектам культурного наследия растет. Два года назад в первом квартале поступало 38 заявлений, а за соответствующий период в 2024 году – 50. При этом большая часть жителей в этом году подает их в электронном виде. За первые три месяца мы получили 30 таких запросов. Отмечу, что мы оперативно предоставляем необходимые людям справки независимо от их формата, - подчеркнул министр области – председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.Кстати, уточнить, является ли дом объектом культурного наследия, можно через портал «Госуслуги». Заказать справку легко в несколько кликов. Услугой могут воспользоваться граждане и организации, их уполномоченные представители. Уведомление о получении придёт в личный кабинет.