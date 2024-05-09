В Саратовской области расширили линейку свечей зажигания с платиной и иридием

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В Энгельсе будут выпускать новые свечи зажигания с повышенным сроком службы.Производственное предприятие METEOR Auto расширило номенклатуру свечей зажигания с драгоценными металлами. В линейку вошли 10 новых изделий с применением сплава на основе платины и иридия. В компании отметили, что использование сплавов драгметаллов в рабочей зоне электрода существенно повышает срок службы свечей зажигания и их устойчивость к термическим нагрузкам.Новая продукция предназначена для современных мощных автомобилей марок BMW, Audi A6, Mercedes-Benz, Infiniti, Subaru, Mazda, Toyota, Lexus и др.METEOR Auto (ООО «Энгельс Свечи зажигания») производит 100 млн свечей в год. Продукция предназначена для производителей и пользователей силовых газотурбинных установок, двигателей внутреннего сгорания, сервисных центров, организаций розничной торговли.