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В Энгельсской больнице скорой медицинской помощи заменят неработающий лифт-«пенсионер»

Новости
В Энгельсской больнице скорой медицинской помощи заменят неработающий лифт-«пенсионер»


С инициативой о выделении денежных средств на замену лифтов в лечебных учреждениях Саратовской области в рамках региональной программы выступил губернатор Роман Бусаргин.

Больничный лифт в Энгельсской городской клинической больнице №1 1965 года выпуска, а конструкция еще с распашными дверями. Он был выведен из эксплуатации в связи с превышением срока службы и невозможностью ремонта из-за отсутствия деталей и обслуживания такой модификации лифта в 2002 году.

«Лифт расположен в травмпункте, свыше 20 лет он находился в нерабочем состоянии, что существенно затрудняло работу отделения, где ведется оказание травматологической помощи в круглосуточном режиме населению всего Энгельсского района.
На выделенные средства мы приобретаем новое модернизированное лифтовое оборудование. В настоящее время ведутся подготовительные работы в лифтовой шахте, машинном отделении.
Пуск в эксплуатацию нового лифта позволит осуществлять транспортировку пациентов как в отделения, так и на обследования стационара», - поделился главный врач Энгельсской городской клинической больницы №1 Аслан Юанов.