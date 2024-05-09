В Энгельсской больнице скорой медицинской помощи заменят неработающий лифт-«пенсионер»

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С инициативой о выделении денежных средств на замену лифтов в лечебных учреждениях Саратовской области в рамках региональной программы выступил губернатор Роман Бусаргин.Больничный лифт в Энгельсской городской клинической больнице №1 1965 года выпуска, а конструкция еще с распашными дверями. Он был выведен из эксплуатации в связи с превышением срока службы и невозможностью ремонта из-за отсутствия деталей и обслуживания такой модификации лифта в 2002 году.«Лифт расположен в травмпункте, свыше 20 лет он находился в нерабочем состоянии, что существенно затрудняло работу отделения, где ведется оказание травматологической помощи в круглосуточном режиме населению всего Энгельсского района.На выделенные средства мы приобретаем новое модернизированное лифтовое оборудование. В настоящее время ведутся подготовительные работы в лифтовой шахте, машинном отделении.Пуск в эксплуатацию нового лифта позволит осуществлять транспортировку пациентов как в отделения, так и на обследования стационара», - поделился главный врач Энгельсской городской клинической больницы №1 Аслан Юанов.