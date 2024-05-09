Конкурс конкурсов вокалистов Собиновского фестиваля собрал рекордное число заявок

просмотров: 140

3 мая завершился прием заявок на участие в отборочном туре Конкурса конкурсов вокалистов XXXVII Собиновского фестиваля. В текущем конкурсе оргкомитет получил рекордное число заявок за последние десять лет – 152 заявки из России и 8 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Армении, Монголии, Узбекистана, Литвы, Китайской Народной Республики и Южной Кореи.В ближайшие дни состоится заседание отборочной комиссии, в ходе которого выберут 12 вокалистов, которые пройдут этапы очного прослушивания.Напомним, жюри конкурса состоит из дирижеров, ведущих солистов Саратовского академического театра оперы и балета и педагогов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, председателем жюри является народный артист РФ, лауреат Государственной премии России, профессор Ю.Л. Кочнев.Традиционно в рамках конкурса проводится голосование на Приз зрительских симпатий. У ценителей классической музыки есть уникальная возможность услышать молодых и талантливых вокалистов в Саратове и проголосовать за понравившегося исполнителя – Гала-концерты I и II туров пройдут 31 мая и 2 июня на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета. Заключительный концерт с участием победителей Конкурса состоится 4 июня.