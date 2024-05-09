В Саратове дан старт Всероссийской акции «Стена Памяти»

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В коворкинге «Место силы волонтера» (ул. Ульяновская, 27/35) и в региональном центре «Молодежь плюс» состоялось открытие одного из новых форматов празднования 9 мая.Вместо «Бессмертного полка» в этом году пройдет Всероссийская акция «Стена Памяти».В рамках акции оформляются стенды, на которых участники размещают портреты участников Великой Отечественной войны. Желающие могут принести портреты своих героев участников войны. Всероссийская общественная акция «Стена памяти» — это возможность сказать «спасибо» всем отцам, дедам и прадедам, защитившим Родину, прошедшим войну на полях сражений и в тылу.У каждого есть возможность прикрепить фотографию своего Героя на «Стену Памяти» в коворкинг - центре «Место силы волонтера» Для этого необходимо распечатать фотографию и прийти по указанному адресу либо прислать фотографию нам на адрес: office@dobrocentr64.ru.