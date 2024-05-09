9 Мая 2024 ЧЕТВЕРГ
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В Энгельсской больнице скорой медицинской помощи заменят неработающий лифт-«пенсионер»
16:00 | 08 мая
В Саратовской области расширили линейку свечей зажигания с платиной и иридием
15:00 | 08 мая
Конкурс конкурсов вокалистов Собиновского фестиваля собрал рекордное число заявок
14:00 | 08 мая
В Саратове дан старт Всероссийской акции «Стена Памяти»
13:00 | 08 мая
Проект областной научной библиотеки «Мы говорим с тобою о войне» посвящен 79-й годовщине Великой Победы
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Бронепробег пройдет в Саратове
11:00 | 08 мая
Предприятиям сферы туризма помогут привлечь внимание инвесторов
10:00 | 08 мая
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09:00 | 08 мая
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В Саратове дан старт Всероссийской акции «Стена Памяти»

Новости
В Саратове дан старт Всероссийской акции «Стена Памяти»


В коворкинге «Место силы волонтера» (ул. Ульяновская, 27/35) и в региональном центре «Молодежь плюс» состоялось открытие одного из новых форматов празднования 9 мая.

Вместо «Бессмертного полка» в этом году пройдет Всероссийская акция «Стена Памяти».

В Саратове дан старт Всероссийской акции «Стена Памяти»

В рамках акции оформляются стенды, на которых участники размещают портреты участников Великой Отечественной войны. Желающие могут принести портреты своих героев участников войны. Всероссийская общественная акция «Стена памяти» — это возможность сказать «спасибо» всем отцам, дедам и прадедам, защитившим Родину, прошедшим войну на полях сражений и в тылу.

У каждого есть возможность прикрепить фотографию своего Героя на «Стену Памяти» в коворкинг - центре «Место силы волонтера» Для этого необходимо распечатать фотографию и прийти по указанному адресу либо прислать фотографию нам на адрес: office@dobrocentr64.ru.