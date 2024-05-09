В Саратове дан старт Всероссийской акции «Стена Памяти»
В коворкинге «Место силы волонтера» (ул. Ульяновская, 27/35) и в региональном центре «Молодежь плюс» состоялось открытие одного из новых форматов празднования 9 мая.
Вместо «Бессмертного полка» в этом году пройдет Всероссийская акция «Стена Памяти».
В рамках акции оформляются стенды, на которых участники размещают портреты участников Великой Отечественной войны. Желающие могут принести портреты своих героев участников войны. Всероссийская общественная акция «Стена памяти» — это возможность сказать «спасибо» всем отцам, дедам и прадедам, защитившим Родину, прошедшим войну на полях сражений и в тылу.
У каждого есть возможность прикрепить фотографию своего Героя на «Стену Памяти» в коворкинг - центре «Место силы волонтера» Для этого необходимо распечатать фотографию и прийти по указанному адресу либо прислать фотографию нам на адрес: office@dobrocentr64.ru.