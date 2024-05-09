Проект областной научной библиотеки «Мы говорим с тобою о войне» посвящен 79-й годовщине Великой Победы

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К 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) Областная универсальная научная библиотека предлагает принять участие в офлайн и онлайн мероприятиях проекта «Мы говорим с тобою о войне».Открыл проект 6 мая конкурс чтецов «Мы говорим стихами о войне» для учащихся 5–11 классов общеобразовательных учебных заведений города. В этот же день прошел вечер исторической памяти и мужества «Радость со слезами на глазах». Для школьников был подготовлен академический час «Прочитать о войне, чтобы помнить».7 мая продолжили программу проекта квиз «Майский вальс», театрализованное представление «Война – жесточе нету слова…». Экскурс в историю «Сквозь годы с нами говорит война: Великая Отечественная война в воспоминаниях саратовцев» представляет события войны глазами саратовцев – участников боевых действий и тех, кто приближал Победу своим трудом в заводских цехах и на полях, научных лабораториях и госпиталях.С 9 по 10 мая на площадке стенда Саратовской области на международной выставке-форуме «Россия» на Всероссийском выставочном центре (ВДНХ) пройдет квиз «Саратов в годы Великой Отечественной войны».Выставка «Огненные строки. Саратовские писатели на фронтах войны» знакомит с саратовскими писателями-фронтовиками, прошедшими через горнило Великой Отечественной войны: Б. Озерным, Д. Гребенщиковым, В. Земным, М. Алексеевым, И. Тобольским, Г. Соловьевым, Ю. Чепуриным, Л. Прозоровским, В. Тимохиным.Большой интерес представляет выставка с элементами инсталляции «Прочитать о войне, чтобы помнить». Посетители смогут познакомиться с коллекцией книг, изданных в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Книги и периодика военных лет остаются хранителями исторической памяти, наряду с архивными документами являются важными источниками при воссоздании событий того времени.В окнах Областной универсальной научной библиотеки размещена фотоэкспозиция «Саратов – город трудовой доблести. На плакатах представлены фотографии из газеты «Коммунист» военного периода с краткой исторической справкой.Члены Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» приняли участие в акции в честь Праздника Великой Победы «Окна Победы». Они украсили окна библиотеки праздничным коллажем.