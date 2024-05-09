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Бронепробег пройдет в Саратове

Новости
9 мая пройдет бронепробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне



9 мая 2024 года в 9:00 по инициативе членов Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» состоится бронепробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В составе колонны примут участие авто/бронеавтомобили «Тигр», БРДМ-2, БТР-80, «Ратибор», «Волкодав».

Стартует автопробег от пр. 50 лет Октября, д. 115, колонна проследует по улицам Московская, Радищева (парк Липки), Чернышевского, Октябрьская, Лермонтова, наб. Космонавтов (памятник Ю.А. Гагарину), мост Саратов-Энгельс, Петровская, Горького, Ленина, Волжский пр. (парк «Патриот»), аэроклуб им. Гагарина, пр. Строителей.