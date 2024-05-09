9 Мая 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 08 мая
В Энгельсской больнице скорой медицинской помощи заменят неработающий лифт-«пенсионер»
16:00 | 08 мая
В Саратовской области расширили линейку свечей зажигания с платиной и иридием
15:00 | 08 мая
Конкурс конкурсов вокалистов Собиновского фестиваля собрал рекордное число заявок
14:00 | 08 мая
В Саратове дан старт Всероссийской акции «Стена Памяти»
13:00 | 08 мая
Проект областной научной библиотеки «Мы говорим с тобою о войне» посвящен 79-й годовщине Великой Победы
12:00 | 08 мая
Бронепробег пройдет в Саратове
11:00 | 08 мая
Предприятиям сферы туризма помогут привлечь внимание инвесторов
10:00 | 08 мая
СГТУ имени Гагарина Ю.А. - в числе победителей фестиваля радиоэлектроники России
09:00 | 08 мая
Завершен прием заявок на ремонт дороги за 240 млн рублей
17:00 | 07 мая
В Год семьи саратовские многодетные семьи получат компенсацию 50% за отдых детей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Предприятиям сферы туризма помогут привлечь внимание инвесторов

Новости
Малые и средние предприятия в сфере туризма могут принять участие в программе «МСП: Акселератор индустрии туризма» Корпорации МСП.



Программа разработана специально для владельцев отелей и глэмпингов, экскурсионных бюро и круизных компаний, туристических онлайн-сервисов. Участие в акселераторе рассчитано на 2,5 месяца. За это время его участники смогут выстроить стратегию развития бизнеса, получить менторское сопровождение опытных экспертов-практиков и привлечь внимание инвесторов для дальнейшего масштабирования.

Участников ждут мастер-классы и тренинги по маркетингу, финансам, стратегическому планированию и технологическим инновациям.

Прием заявок открыт на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Обучение» и продлится до 20 мая. Участие в программе бесплатное.

По условиям акселератора, компания должна работать на рынке более 1 года, иметь первые продажи и команду.

Поддержка предпринимателей — одно из ключевых направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.