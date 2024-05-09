Предприятиям сферы туризма помогут привлечь внимание инвесторов

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Программа разработана специально для владельцев отелей и глэмпингов, экскурсионных бюро и круизных компаний, туристических онлайн-сервисов. Участие в акселераторе рассчитано на 2,5 месяца. За это время его участники смогут выстроить стратегию развития бизнеса, получить менторское сопровождение опытных экспертов-практиков и привлечь внимание инвесторов для дальнейшего масштабирования.Участников ждут мастер-классы и тренинги по маркетингу, финансам, стратегическому планированию и технологическим инновациям.Прием заявок открыт на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Обучение» и продлится до 20 мая. Участие в программе бесплатное.По условиям акселератора, компания должна работать на рынке более 1 года, иметь первые продажи и команду.Поддержка предпринимателей — одно из ключевых направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.