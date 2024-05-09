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СГТУ имени Гагарина Ю.А. - в числе победителей фестиваля радиоэлектроники России

Новости
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. выступил площадкой для проведения VI Всероссийского фестиваля радиоэлектроники, который впервые прошел в нашем регионе и объединил ведущие предприятия, большое количество участников из вузов и школ страны.


На фестивале были проведены мероприятия в трех треках: отраслевом, профориентационном и конкурсном. Всего в них приняло участие более 400 студентов и около 20 предприятий-работодателей.

В рамках профориентационного трека для студентов была организована ярмарка вакансий предприятий-партнёров технического университета. Ведущие работодатели региона представили востребованные на рынке труда профессии, предложили перспективные варианты трудоустройства, стажировок, практик.

Будущие выпускники пообщались с ведущими экспертами, ознакомились с презентациями компаний, узнали об актуальных задачах, стоящих перед организациями. После блиц-собеседований с работодателями студенты получили профессиональные советы и приглашения на вакантные должности.

В ходе инженерного конкурсного трека фестиваля «Роботы в городе», соревнования которого проходили в Москве, две команды студентов Института электронной техники и приборостроения СГТУ заняли призовые места - 1 и 3 место. Команды продемонстрировали знания и умения в области программирования и решения задач управления беспилотным транспортом в городских условиях.

Кроме того, в рамках фестиваля состоялся круглый стол, посвященный роли проектной деятельности в подготовке передовых инженеров и проектных команд. Представители промышленного сектора, ученые и преподаватели СГТУ обсудили вопросы взаимодействия вузов и предприятий по расширению студенческих практик, стажировок, трудоустройство студентов.

«Фестиваль выполняет важную задачу – популяризацию направлений радиоэлектроники. Это и значимое практикоориентированное мероприятие, в котором принимают участие крупнейшие предприятия региона. Для будущих инженеров, студентов это прекрасная возможность проявить себя, получить новые знания и компетенции, обсудить перспективы трудоустройства на промышленные предприятия. Фестиваль, несомненно, станет новой традицией Политеха», – сказал ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор Сергей Наумов.