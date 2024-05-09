Завершен прием заявок на ремонт дороги за 240 млн рублей

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В этом году по нацпроекту Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт транзитного маршрута в Балашове. Протяженность объекта порядка 6,5 км.Дорога, которую приведут в нормативное состояние, проходит по улицам Энтузиастов, Орджоникидзе, Республиканская, Мичурина, Гагарина, Урицкого.«От кольца на въезде на проспекте Энтузиастов и далее по Орджоникидзе до поворота на Республиканскую – один из самых напряженных участков в городе, там интенсивное движение. На этом отрезке около 400 метров от улицы Макаренко до светофора - «балашовское горло»: любая ямка на дороге и транспорт встал, пробка», - рассказал член общественного совета района Виктор Грищенко.Общественники рассказали, что балашовцы добираются по этой дороге до текстильного комбината. На транзитном маршруте запланирована замена слоев асфальтобетонного покрытия, на некоторых участках будет выполнено устройство бордюрного камня. Предложили общественникам принимать участие в контроле за ремонтом дороги совместно со специалистами минтранса, отборе проб для проверки качества выполненных работ