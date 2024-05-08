В Год семьи саратовские многодетные семьи получат компенсацию 50% за отдых детей

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С 2024 года в Саратовской области действует новая мера социальной поддержки для многодетных семей.Многодетные родители, которые самостоятельно приобрели для ребенка оздоровительную путёвку в организацию отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, могут получить компенсацию в размере 50%.«С заявлением о компенсации части стоимости путевки необходимо обращаться в управление социальной поддержки населения по месту жительства после того, как ребенок вернулся из лагеря. Многодетный родитель при обращении должен иметь при себе заявление, договор на приобретение путевки, документ, подтверждающий оплату, отрывной талон от путевки, а также реквизиты счёта для перечисления денежных средств», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.Размер данной компенсации составляет 50% от суточной стоимости пребывания ребёнка в лагере. Компенсация возмещается только за оплату путевки, приобретенной в сезонный детский лагерь (не санаторий). При этом размер компенсации рассчитывается, исходя из средней стоимости путевки, установленной в области по нормативу, – на сегодняшний день это 1248 рублей в сутки.Многодетным родителям необходимо также обратить внимание, что компенсация предоставляется семье на одного ребенка только один раз в год. В случае получения бесплатной путевки на ребенка из многодетной семьи компенсация в отношении этого ребенка не рассматривается.По предварительным данным, в 2024 году данной мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 3,5 тысячи детей, родители которых решили купить путевку самостоятельно.Напоминаем, для многодетных семей, доход которых не превышает прожиточный минимум, установленный в Саратовской области, путевки в лагеря области предоставляются бесплатно. В целом в организациях отдыха и оздоровления в этом году смогут отдохнуть свыше 7,5 тысячи детей из многодетных семей.