Губернаторский колледж - победитель регионального этапа Спартакиады допризывной молодежи

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В Шиханах состоялся региональный этап Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне:В общекомандном зачёте призовые места распределились следующим образом:1 место - ГАПОУ СО "Губернаторский колледж" (г. Балаково)2 место - СОШ №12 города Шиханы3 место- МОУ СОШ №13 им. Ломоносова (г. Пугачев).Победители регионального этапа представят Саратовскую область в финальном этапе Спартакиады, который пройдёт в Волгограде в начале июля.