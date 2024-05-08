Губернаторский колледж - победитель регионального этапа Спартакиады допризывной молодежи
В Шиханах состоялся региональный этап Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне:
В общекомандном зачёте призовые места распределились следующим образом:
1 место - ГАПОУ СО "Губернаторский колледж" (г. Балаково)
2 место - СОШ №12 города Шиханы
3 место- МОУ СОШ №13 им. Ломоносова (г. Пугачев).
Победители регионального этапа представят Саратовскую область в финальном этапе Спартакиады, который пройдёт в Волгограде в начале июля.