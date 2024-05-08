8 Мая 2024 СРЕДА
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В Год семьи саратовские многодетные семьи получат компенсацию 50% за отдых детей
16:00 | 07 мая
Губернаторский колледж - победитель регионального этапа Спартакиады допризывной молодежи
14:00 | 07 мая
В Краснодаре продолжается Кубок России по гребле на байдарках и каноэ по неолимпийским видам
13:00 | 07 мая
В Энгельсском районе стартовала акция «Концерт во дворе ветерана»
12:00 | 07 мая
В парке Победы увековечили имена военнослужащих
11:00 | 07 мая
В праздничные дни в Саратове пройдут кинопоказы фильмов о войне
10:00 | 07 мая
Стартовал Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека»
09:00 | 07 мая
Конкурс «Семейные традиции» проходит в Саратовском областном музее краеведения
18:00 | 06 мая
В парке Патриот в Энгельсе зажгли новый Вечный огонь
17:30 | 06 мая
В преддверии Дня победы завершился ремонт школьного музея в городе Ртищево
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Энгельсском районе стартовала акция «Концерт во дворе ветерана»

Новости
В Энгельсском районе стартовала акция «Концерт во дворе ветерана»


В преддверии Дня Победы глава Красноярского муниципального образования Юлия Короткова вместе с депутатом Собрания депутатов Энгельсского района Энвером Кудашевым, коллективом дома культуры и юнармейцами поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Федора Григорьевича Двирника.
В Энгельсском районе стартовала акция «Концерт во дворе ветерана»

Федор Григорьевич родился 20 ноября 1918 года в селе Шапошниковка Воронежской области. Сегодня он проживает в селе Шумейка.

В Энгельсском районе стартовала акция «Концерт во дворе ветерана»

После окончания Военно-политической академии имени В.И. Ленина он служил в Воронежском, Туркестанском военных округах, участвовал в создании авиации стратегического назначения, ракетно-космического комплекса. В Великую Отечественную воевал на Калининском фронте, освобождал Белоруссию и Прибалтику.

В Энгельсском районе стартовала акция «Концерт во дворе ветерана»

Федор Григорьевич Двирник является участником исторического Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

После демобилизации полковник в отставке занялся изучением военных сражений и краеведением. Печатался в газетах, написал автобиографическую повесть «О времени и о себе».

Приятным подарком для ветерана стал концерт возле дома в его честь, теплые поздравления с наступающим праздником Великой Победы, благодарность поколений за мирное небо.