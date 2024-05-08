В Энгельсском районе стартовала акция «Концерт во дворе ветерана»

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В преддверии Дня Победы глава Красноярского муниципального образования Юлия Короткова вместе с депутатом Собрания депутатов Энгельсского района Энвером Кудашевым, коллективом дома культуры и юнармейцами поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Федора Григорьевича Двирника.Федор Григорьевич родился 20 ноября 1918 года в селе Шапошниковка Воронежской области. Сегодня он проживает в селе Шумейка.После окончания Военно-политической академии имени В.И. Ленина он служил в Воронежском, Туркестанском военных округах, участвовал в создании авиации стратегического назначения, ракетно-космического комплекса. В Великую Отечественную воевал на Калининском фронте, освобождал Белоруссию и Прибалтику.Федор Григорьевич Двирник является участником исторического Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.После демобилизации полковник в отставке занялся изучением военных сражений и краеведением. Печатался в газетах, написал автобиографическую повесть «О времени и о себе».Приятным подарком для ветерана стал концерт возле дома в его честь, теплые поздравления с наступающим праздником Великой Победы, благодарность поколений за мирное небо.