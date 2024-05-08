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В парке Победы увековечили имена военнослужащих

Новости
Вчера, 6 мая, в Парке Победы на Соколовой горе состоялась церемония занесения имен военнослужащих на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах». Церемонию приурочили ко Дню Георгия Победоносца - покровителя Вооруженных Сил Российской Федерации.

В парке Победы увековечили имена военнослужащих

В мероприятии приняли участие родные и близкие героев, представители общественных и военно-патриотических организаций, учащиеся, члены регионального Правительства.

В парке Победы увековечили имена военнослужащих

Среди пришедших почтить память погибших воинов семья Баграмян. Сын Надежды Валерьевны и Ивана Хачатуровича – участник СВО. Даниил получил профессию программиста, но принял решение принять участие в специальной военной операции.

В парке Победы увековечили имена военнослужащих

«Наш сын защищал свою Родину. Это пример для подражания для будущих поколений. Наши ребята сейчас освобождают наши земли от нацистов, бандеровцев, которые хотят любыми путями навредить нашему народу, нашему государству», - поделился отец героя.

К участникам памятного мероприятия обратился вице-губернатор - руководитель аппарата Губернатора Саратовской области Игорь Пивоваров, который выразил слова благодарности и поддержки родственникам погибших военнослужащих.

В парке Победы увековечили имена военнослужащих

«Мы должны поименно помнить наших бойцов, защищавших и защищающих Родину. Задача Правительства области, регионального филиала фонда «Защитников Отечества», - чтобы родные и близкие участников СВО и погибших солдат ни в чем не нуждались, получали всё самое необходимое. Стараемся оказывать помощь и ребятам, что воюют сейчас», - отметил Игорь Пивоваров.

В парке Победы увековечили имена военнослужащих

«Каждое имя, занесенное на мемориал, проходит через наше сердце», – сказал председатель саратовского областного отделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов.

Присутствующие почтили память погибших земляков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В конце церемонии в небо взмыли десятки воздушных шаров черного и оранжевого цветов.

В парке Победы увековечили имена военнослужащих