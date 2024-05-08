В праздничные дни в Саратове пройдут кинопоказы фильмов о войне

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К 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне дирекцией парков и скверов города Саратова в летнем кинотеатре на Новой Набережной будет организован показ 7 кинокартин, повествующих о военных событиях.Кинопоказы пройдут в период с 6 по 12 маяПриглашаются все желающие, вход свободный.