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Стартовал Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека»

Новости
Стартовал Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека»


Открывается приём заявок на конкурс «Воспитать человека — 2024». Конкурс призван актуализировать вопросы воспитания и консолидировать опыт и практики педагогов, воспитателей и преподавателей системы СПО.

В этом году в конкурсе произошли важные изменения:

- он стал индивидуальным, и теперь принимать участие в нем могут только специалисты в области воспитания;
-все работы будут проверяться в системе «Антиплагиат»;
- появились новые номинации: «Семья и школа. Семейные ценности», «Здоровье нации», «Гражданско-патриотическое воспитание» и «Эстетическое воспитание».

Подать заявку на участие можно на официальном сайте воспитатьчеловека.рф:

зарегистрируйтесь и заполните заявку;
до 31 мая.

Информацию об условиях участия можно узнать в Положении и Порядке конкурса на сайте.
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Организаторы конкурса: Министерство просвещения Российской Федерации и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».
Конкурс проводится при поддержке Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.
Оператор конкурса: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».