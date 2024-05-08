Стартовал Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека»

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Открывается приём заявок на конкурс «Воспитать человека — 2024». Конкурс призван актуализировать вопросы воспитания и консолидировать опыт и практики педагогов, воспитателей и преподавателей системы СПО.В этом году в конкурсе произошли важные изменения:- он стал индивидуальным, и теперь принимать участие в нем могут только специалисты в области воспитания;-все работы будут проверяться в системе «Антиплагиат»;- появились новые номинации: «Семья и школа. Семейные ценности», «Здоровье нации», «Гражданско-патриотическое воспитание» и «Эстетическое воспитание».Подать заявку на участие можно на официальном сайте воспитатьчеловека.рф:зарегистрируйтесь и заполните заявку;до 31 мая.Информацию об условиях участия можно узнать в Положении и Порядке конкурса на сайте.___________________Организаторы конкурса: Министерство просвещения Российской Федерации и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».Конкурс проводится при поддержке Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.Оператор конкурса: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».