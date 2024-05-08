Конкурс «Семейные традиции» проходит в Саратовском областном музее краеведения

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Участникам необходимо посетить музей краеведения до 4 ноября 2024 г. и принять участие в экскурсиях, лекциях и мастер-классах, связанных с традиционными семейными ценностями, хозяйством и бытом народов Поволжья, традиционным народным костюмом, игрушками и оберегами.Конкурс проводится по двум номинациям. В номинации «Семейная реликвия» могут участвовать школьники, учащиеся профессиональных образовательных учреждений, студенты высших учебных заведений. После посещения музейных мероприятий участникам нужно написать о предмете, который является своеобразной семейной реликвией, частью истории семьи, с которым может быть связано какое-то яркое событие. К рассказу следует приложить фотографии или видеоролик.Участниками конкурса во второй номинации, «Сохраняя традиции», могут стать руководители образовательных учреждений, заместители директора по воспитательной работе, классные руководители, кураторы. Победитель определяется по наибольшему числу групп, которые удалось организовать для участия в конкурсе.Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и памятными призами. Все участники конкурса в первой номинации получат сертификаты, а во второй номинации – благодарственные письма Саратовского областного музея краеведения.Подробно с условиями конкурса можно познакомиться на сайте Саратовского областного музея краеведения http://www.comk.ru/poster/NewsDetail.aspx?id=4425.