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В парке Патриот в Энгельсе зажгли новый Вечный огонь

Новости
В парке Патриот в Энгельсе зажгли новый Вечный огонь


Саратовская область стала одним из 11 регионов России, где сегодня прошла торжественная церемония. 22 мемориальных комплекса подключили к газовым сетям в рамках мероприятий по газификации регионов РФ и социальной газификации, которые реализует по поручению Президента России Владимира Путина «Газпром». В начале мероприятия минутой молчания почтили память павших воинов в годы Великой Отечественной войны.

По видеосвязи секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак отметил важность этого события и подчеркнул, что современное поколение россиян идет по стопам своих дедов и прадедов и защищает свою Родину от фашизма.

К его словам присоединился генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, который отметил, что сегодняшняя церемония проходит для того, чтобы дети и молодежь чтили и помнили героев Великой Отечественной войны. Всего на территории России насчитывается 1687 Вечных огней, подведомственных «Газпрому», из них 61 находится в нашем регионе. В прошлом году благодаря масштабной газификации, инициированной Президентом, по всей стране к природному газу было подключено 23 мемориальных комплекса, в этом - 27. Сергей Густов отметил, что в Саратовской области в парке Патриот это новый Вечный огонь, зажженный в рамках этой программы.

Губернатор Роман Бусаргин поблагодарил партию «Единая Россия» и «Газпром» за работу по сохранению памяти о подвигах и доблести советских солдат.

«Всего в годы Великой Отечественной войны из Саратовской области на фронт ушли 600 тысяч человек. Остальные работали ради Победы в тылу. Этот вечный огонь - еще один символ подвига нашего народа, победы российских солдат над нацизмом, стойкости и мужества. Память, которую нужно беречь и воспитывать в нашем молодом поколении», - сказал губернатор Роман Бусаргин.