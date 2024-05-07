В преддверии Дня победы завершился ремонт школьного музея в городе Ртищево

просмотров: 165

По инициативе губернатора области Романа Бусаргина в этом году впервые в региональную программу «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» были включены 100 школьных музеев и музейных комнат.В число участников проекта вошел музей школы средней общеобразовательной школы № 4 г. Ртищево.Работы по ремонту начались в марте: в помещении был выполнен ремонт стен, произведена замена межкомнатных дверей, напольного покрытия, заменена система освещения, а также закуплены музейные витрины и мебель.В преддверии Дня победы состоялось торжественное открытие школьного музея, после которого руководитель музея Жанна Панкратова провела для гостей первую экскурсию.«Краеведческий музей школы имеет большое значение для организации образования и воспитания обучающихся. Активное включение работы музея в учебно-воспитательный процесс позволит воспитать у обучающихся историческую память, любовь к малой родине, цивилизованное отношение к своему прошлому. Большое спасибо инициаторам и организаторам создания музея»,- отметила жительница Ртищево Нина Серова.