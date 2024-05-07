На почтовые отправления из Саратова и Энгельса можно поставить памятный штемпель «С Днём Победы»
С 6 по 8, а также 10 мая 2024 г. в главпочтамтах Саратова и Энгельса можно поставить оттиск переводного художественного штемпеля «С Днём Победы» на исходящую корреспонденцию.
На штемпеле изображены звезда, лавровый венок и георгиевская ленточка – олицетворение славы, триумфа и патриотизма.
Филателистические образцы, погашенные такими штемпелями, приобретут историческую и коллекционную ценность для филателистов и посткроссеров.