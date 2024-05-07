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На почтовые отправления из Саратова и Энгельса можно поставить памятный штемпель «С Днём Победы»

Новости
На почтовые отправления из Саратова и Энгельса можно поставить памятный штемпель «С Днём Победы»


С 6 по 8, а также 10 мая 2024 г. в главпочтамтах Саратова и Энгельса можно поставить оттиск переводного художественного штемпеля «С Днём Победы» на исходящую корреспонденцию.

На штемпеле изображены звезда, лавровый венок и георгиевская ленточка – олицетворение славы, триумфа и патриотизма.

Филателистические образцы, погашенные такими штемпелями, приобретут историческую и коллекционную ценность для филателистов и посткроссеров.