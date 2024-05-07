Дуб из Тинь-Зиня в Энгельсе борется за звание «Российское дерево года-2024»

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Дуб, произрастающий на территории памятника природы регионального значения «Урочище «Тинь-Зинь» в Энгельсе борется за звание «Российское дерево года – 2024». Всероссийский экологический конкурс является ежегодным. В нем принимают участие удивительные деревья, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины.Отметим, что в этом году в список деревьев вошли 73 номинанта: Дуб Петра Великого и Дуб Пугачева, кедр Семенова-Тян-Шанского, липа Василия Поленова, Шишкинская сосна, платан Палласа, клен графа Панина, каштан Льва Толстого, лиственница Страж Ольхона и многие другие уникальные исторические природные раритеты.Саратовская область также представила своего номинанта. В этом году крупный лесной массив в Энгельсе, где произрастает покровский дуб признан памятником природы «Урочище Тинь-Зинь», а спустя несколько месяцев дерево признали памятником живой природы всероссийского значения.«Это уникальный экземпляр дуба черешчатого, имеет выдающиеся лесотаксационные показатели, а также удивительную трехствольную форму. Сохранять такие памятники природы необходимо и важно для всех нас», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Исходя из размеров, примерный возраст дуба может достигать более 200 лет. В этом месяце усилиями общественников-экологов возле дуба-старожила появилась именная табличка для туристов и местных жителей.Саратовцы могут поддержать дуб, отдав за него голос на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru с 1 мая по 1 августа.