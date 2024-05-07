Ремонт малого зала Дома культуры национального творчества в Заводском районе идет полным ходом

просмотров: 179

С 1 апреля 2024 года в плановом порядке продолжаются работы по ремонту малого зала Дома культуры национального творчества в Заводском районе.Средства выделены в рамках региональной программы «50 Домов культуры» при поддержке губернатора Романа Бусаргина.В настоящий момент выполнены отделочные работы, идет подготовка к ремонту потолка зала. Уже выполнено 45% работ.- Все строительные работы и благоустройство завершатся в этом году, - отметила министр культуры Наталия Щелканова. - Ежегодно Дом культуры национального творчества проводит более 700 мероприятий. Благодаря губернаторской программе 50 обновленных сельских клубов в 37 муниципальных районах области станут местом притяжения для жителей разных возрастов. Посещать и заниматься творчеством смогут и люди с ограниченными физическими возможностями.Министерство культуры области